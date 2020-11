Samsung Stopt Mogelijk Met Galaxy Note-serie

Volgens een nieuw gerucht stopt Samsung met de Galaxy Note-serie. Samsung zou in plaats van de Note-serie andere high-end smartphones van de fabrikant ondersteuning geven voor de S Pen. Zo krijgen onder andere de Galaxy S21 en toekomstige opvouwbare smartphones ondersteuning voor deze stylus.

Onlangs schreven wij al dat de Galaxy S21 Ultra mogelijk ondersteuning krijgt voor de S Pen. Wij vroegen ons toen af waarmee de Galaxy Note-serie zich nog kan onderscheiden als toestellen uit de Galaxy S-serie inderdaad te bedienen zijn met een stylus, aangezien het verschil tussen het schermformaat de afgelopen jaren ook al steeds kleiner is geworden. Nu zijn er geruchten opgedoken die mogelijk meer duidelijkheid geven over de toekomst van de Galaxy Note-serie.

Zo heeft de doorgaans geïnformeerde tech-lekker Ice Universe op Twitter geschreven dat er nog steeds geen informatie is over de Galaxy Note 21-serie. Rond dezelfde tijd heeft Android Police-redacteur Max Weinbach, een andere bekende bron, een lijst gepubliceerd van Samsung’s high-end smartphones voor 2021. Op deze lijst ontbreekt de Galaxy Note 21. Wel zien we vier Galaxy S21-toestellen en drie opvouwbare smartphones. De S21 Ultra en twee opvouwbare smartphones zouden ondersteuning hebben voor de S Pen.

De Galaxy Note-serie bestaat sinds 2011 en is sindsdien erg populair. Ook heeft deze serie de trend gezet voor smartphones met steeds grotere schermen. Het zou een grote stap zijn om deze serie te beëindigen, maar als we kijken naar de ontwikkelingen van andere smartphones dan lijkt de Note-serie overbodig te worden.

