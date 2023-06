Unihertz Introduceert Jelly Star-smartphone Met 3-inch Scherm

Unihertz is een Chinees merk dat een opmerkelijke smartphone heeft aangekondigd. Het gaat om de Jelly Star, waarvoor een Kickstarter is opgestart. De Jelly Star-smartphone heeft een scherm dat slechts 3-inch groot is. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een super compact toestel, dan is de Jelly Star mogelijk de ideale smartphone.

Op de kickstarter-pagina bereikte Unihertz zijn doel van vijftig duizend dollar al binnen vijf minuten. De consument toont dus genoeg interesse in de super kleine smartphone. De Jelly Star smartphone kost slechts 150 euro en draait op Android 13. Met een formaat van 95x50mm en een gewicht van 116 gram is het een van de kleinste Android-smartphone op de markt.

De smartphone beschikt over een 3-inch LCD-scherm met een resolutie van 854×480 pixels, een MediaTek Helio G99-processor, een 2000 mAh accu met ondersteuning voor 10W laden, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 48MP camera. Overige details hebben we nog niet, maar wel is duidelijk dat het uiterlijk van de smartphone is geïnspireerd door de Nothing Phone. De Jelly Star heeft aan de achterkant van de doorzichtige behuizing namelijk grote cirkelvormige notificatieleds. Unihertz zal de Jelly Star in oktober leveren.

via [tweakers]