Nokia XR21 En X30 Ontvangen Nieuwe Beveiligingsupdate

Nokia heeft weer twee nieuwe beveiligingsupdates uitgerold. Dit keer kunnen gebruikers van de Nokia XR21 en de Nokia X30 een nieuwe update downloaden. De update werkt de beveiligingspatch naar die van oktober 2023.

Maak jij gebruik van een Nokia XR21 of een Nokia X30, dan kun je nu de beveiligingspatch van oktober 2023 installeren. Dit is de allernieuwste beveiligingspatch die weer enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem met zich meebrengt. De update installeert geen nieuwe functies of andere verbeteringen.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

