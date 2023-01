Hisense Introduceert Smartphone Met 6,1-inch E Ink Scherm

De Chinese fabrikant Hisense heeft in thuisland China de Hi Reader Pro geïntroduceerd. Wat de Hi Reader Pro zo uniek maakt is het 6,1-inch scherm van elektronische ink. Dergelijke E Ink-schermen worden doorgaans voornamelijk gebruikt voor e-readers.

De Hi Reader Pro is een smartphone met ondersteuning voor 4G en wifi en is uitgerust met een 6,1-inch Carta-scherm van E Ink zonder kleurweergave. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu en een 3,5mm koptelefoonaansluiting.

De Hi Reader Pro krijgt in China een adviesprijs mee van 1699 yuan, omgerekend zo’n 230 euro. Het is niet voor het eerst dat Hisense een smartphone met E Ink-scherm op de markt brengt. Zo introduceerde de fabrikant eerder al de A7CC en de A5C.

via [tweakers]