Review Motorola Defy Satellite Link: Overal Bereikbaar Met Motorola’s Satelliet Dongel

Een leven zonder smartphone is bijna niet meer voor te stellen. Zo is een smartphone niet alleen handig voor social media, games en muziek, maar kan een smartphone in bepaalde situaties ook levens redden. In deze review kijken wij naar de Motorola Defy Satellite Link. Dit is een kleine accessoire die het mogelijk maakt om jouw smartphone te verbinden met een satelliet, zodat je zelfs in de meest afgezonderde gebieden bereikbaar bent.

Inhoud

De Motorola Defy Satellite Link is op de markt gebracht onder de Motorola-merknaam, maar het product is gemaakt door het Britse bedrijf Bullitt Group. Dit bedrijf brengt voornamelijk robuuste producten op de markt, waarvan de Cat Phones waarschijnlijk de meest bekende producten zijn.

De Motorola Defy Satellite Link wordt geleverd in een blauwe kartonnen verpakking, waarin we naast de satelliet dongel ook nog een activatiecode vinden. Deze code heb je nodig om de Defy Satellite Link te registreren en om een jaar lang gratis gebruik te kunnen maken van de satellietservice. Met het inbegrepen Vrijheid-abonnement, t.w.v. 59,99 euro, kun je een jaar lang berichten over de satellietverbinding sturen (maximaal 250 berichten).

Ontwerp

Voordat we de functies van de Satellite Link bespreken, kijken we eerst even naar het ontwerp van de satelliet dongel. Het valt gelijk op dat de Motorola Defy Satellite Link een zeer klein apparaatje is. Dit is natuurlijk erg prettig, want het is de bedoeling dat je de dongel altijd bij je draagt wanneer je lange wandelingen in afgelegen gebieden gaat maken. Hoe kleiner en lichter een satelliet dongel is, des te aantrekkelijker het is om het apparaatje altijd bij je te dragen. De dongel van Motorola meet 85 x 62 x 11.2mm en weegt 70 gram.

Volledig in de stijl van Bullitt Group is de Motorola Defy Satellite Link een robuuste dongel. Het apparaatje is stof- en waterdicht (IP68) en kan 30 minuten lang tot een diepte van 1.5 meter onder water worden gedompeld. Ook heeft de dongel een MIL SPEC 810H-rating gekregen, waardoor een val van twee meter hoog op een stalen ondergrond geen probleem moet zijn. Als laatste is de dongel bestand tegen extreme temperaturen, van -30 tot 55 graden Celsius. Kortom, de Motorola Defy Satellite Link is bestand tegen elk type omgeving, van de bloedhete duinen in de Sahara tot de ijskoude bergtop van Mont Blanc.

De dongel is voorzien van een stevig bandje met daaraan een oranje ring, zodat je de dongel bijvoorbeeld aan je tas of riem kunt hangen. Aan de rechterkant vinden we een grote oranje SOS-noodknop. Aan de linkerkant heeft het apparaatje een power-knop, een incheck-knop en een USB-C poort waarmee je de dongel kunt opladen. Aan de voorkant vinden we verder nog drie led-lampjes die informatie geven over de status van de dongel.

Functies

Het doel van de Motorola Defy Satellite Link is simpel. Namelijk contact maken met de buitenwereld op plekken waar het reguliere telefoonnetwerk niet beschikbaar is. Niet zodat je in de jungle je favoriete YouTuber kunt opzoeken, maar wel om contact te leggen in noodsituaties of gewoon om je vrienden en familie gerust te stellen. Ga jij een weekend lang tracken in een omgeving waar contact met een telefoonmast niet mogelijk is, dan kun je met behulp van de Motorola Defy Satellite Link alsnog simpele berichtjes sturen om bijvoorbeeld je huidige locatie door te sturen en om te laten weten dat alles goed gaat. Gaat het niet goed, omdat je bijvoorbeeld bent gevallen en niet zelf naar huis kunt lopen, dan kun je eenvoudig en snel de hulpdiensten inschakelen.

Om gebruik te kunnen maken van de Motorola Defy Satellite Link moet je voordat je op avontuur gaat de Motorola Defy Satellite Link registreren. Zo moet je een Bullitt-account aanmaken, de dongel activeren, vervolgens je gratis inbegrepen plan selecteren (geen creditkaart voor nodig) en jouw abonnement koppelen met jouw telefoonnummer. Op je smartphone moet je de Bullitt Satellite Messenger installeren. Deze app is beschikbaar voor zowel Android als iOS en is verantwoordelijk voor het versturen van de berichten. Dit hele installatieproces is vrij eenvoudig.

Activeer en selecteer plan Bestelling afronden Klaar voor gebruik

De Bullitt Satellite Messenger is een vrij basic chat-app die zowel via het reguliere telefoonnetwerk berichten kan sturen, maar ook via het satellietnetwerk als je gebruikmaakt van de Motorola Defy Satellite. Het mooie van de Bullitt Satellite Messenger-app is dat de chat-app altijd eerst zal proberen om een chatbericht te versturen via het reguliere netwerk. Alleen als je geen toegang hebt tot het reguliere netwerk zal de chat-app overschakelen op het satellietnetwerk. Om berichten over satelliet te versturen moet je uiteraard wel een verbinding hebben gemaakt tussen jouw smartphone en de Motorola Defy Satellite Link. Verbinden met de Motorola Defy Satellite Link doe je via Bluetooth en is snel gemaakt.

Nadat je met bluetooth een connectie hebt gemaakt met de Motorola Defy Satellite Link, zal de Motorola Defy Satellite Link proberen om met het satellietnetwerk te verbinden. Een verbinding met het satellietnetwerk was tijdens onze tests snel gemaakt, maar het kan enkele tientallen seconden duren afhankelijk van je locatie en omringende obstakels. Het is belangrijk dat je vrij zicht hebt op de lucht en dat er niet te veel grote obstakels zijn die de directe verbinding met het satelliet kunnen verstoren. De meeste locaties voldoen aan deze eisen, maar in een diepe dal omringd door hoge bergen kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om een verbinding te maken met het satelliet. Dit is iets waar je rekening mee moet houden.

Motorola Defy Satellite Link koppelen Berichten sturen met Bullitt Satellite Messenger

Wanneer je via de Bullitt Satellite Messenger-app een bericht stuurt, komt dit bericht bij de ontvanger aan als reguliere SMS. In dit SMSje staat uiteraard jouw bericht, maar ook jouw telefoonnummer en de melding dat de ontvanger de Bullitt Satellite Messenger-app moet downloaden om te kunnen reageren op het bericht. De Motorola Defy Satellite Link werkt namelijk met tweerichtings berichten. Dit wil zeggen dat je berichten niet alleen via satelliet kunt verzenden, maar via hetzelfde satellietnetwerk ook berichten kunt ontvangen. De Bullitt Satellite Messenger-app zorgt ervoor dat de berichten via het satellietnetwerk aankomen bij de eigenaar van de Motorola Defy Satellite Link.

Stand-alone gebruik

Als gebruiker van de Motorola Defy Satellite Link is het overigens niet altijd nodig om via de Bullitt Satellite Messenger-app een bericht te sturen. Op de Motorola Defy Satellite Link vinden we aan de linkerkant namelijk een incheck-knop. Door deze knop in te drukken stuur je jouw exacte GPS locatie door naar een vooraf ingestelde contactpersoon. De incheck-functie is ook aanwezig in de Bullitt Satellite Messenger-app, maar de incheck-knop op de Motorola Defy Satellite Link brengt twee voordelen met zich mee. Zo is het een stuk eenvoudiger en sneller om je GPS locatie te sturen via deze knop en werkt deze knop ook als je niet bent verbonden met je smartphone. De Motorola Defy Satellite Link werkt namelijk ook als “stand-alone” apparaat. Met andere woorden, ook als de accu van jouw smartphone leeg is of jouw smartphone om andere redenen niet beschikbaar is, kun je satelliet berichten sturen via de incheck-knop of de SOS-knop op de Motorola Defy Satellite Link.

De SOS-knop is de grote oranje knop aan de rechterkant van de Motorola Defy Satellite Link. In noodsituaties kun je deze knop vijf seconden ingedrukt houden om de SOS Assist te activeren. De SOS Assist schakelt automatisch de hulpdiensten in, die naar jouw exacte GPS-locatie worden ingezet. Schakel je de SOS Assist in via de Bullitt Satellite Messenger-app, dan kun je in de SOS Assist ook nog een aantal vragen beantwoorden via een survey. Het beantwoorden van deze vragen geeft de hulpdiensten meer informatie over je huidige situatie, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de reddingsactie. Je kunt de SOS Assist uitschakelen door de SOS-knop opnieuw vijf seconden in te drukken.

De grote oranje SOS-knop heeft helaas één nadeel. De knop is namelijk redelijk eenvoudig in te drukken, waardoor er een kleine kans bestaat dat je de hulpdiensten onbedoeld oproept. Nu is het wel zo dat je de knop 5 seconden lang moet indrukken voordat hulpdiensten op de hoogte worden gebracht, maar persoonlijk hadden we graag een klepje of andere vorm van bescherming gezien die voorkomt dat je de SOS-knop onbedoeld kunt indrukken. Om deze reden raden wij aan om de Motorola Defy Satellite Link niet in je rugtas te plaatsen als het apparaat aanstaat. Hang de Motorola Defy Satellite Link aan de buitenkant van de tas zodat niks tegen de SOS-knop kan aandrukken.

Prijs

De Motorola Defy Satellite Link koop je voor 179 euro. Dit is inclusief een jaar lang Vrijheid-plan, waarvoor je normaal 59,99 euro per jaar moet betalen. Je kunt dit dus ook zien als 119 euro voor de dongel + 60 euro voor het abonnement. Met het Vrijheid-plan kun je per jaar 250 berichten over de satellietverbinding sturen en gebruikmaken van de SOS Assist service.

Voor de meeste mensen is het Vrijheid-plan voldoende, maar er zijn verschillende andere kleine en grote abonnementen waaruit je kunt kiezen. Zo kun je met het Essentieel-plan voor 5,99 euro per maand 30 berichten per maand sturen of met het Dagelijks-plan voor 9,99 euro per maand 80 berichten sturen. Met het Premium-abonnement kun je voor 29,99 euro per maand maar liefst 300 berichten sturen. Wil je meer vrijheid, dan kun je kiezen voor het Vrijheid-plan. Hierbij krijg je voor een eenmalige betaling van 59,99 euro 250 berichten die je verspreid over het hele jaar kunt gebruiken. Dit abonnement is handig als je bijvoorbeeld slechts één seizoen per jaar op avontuur gaat en daarom niet maandelijks voor een abonnement wilt betalen die je het grootste deel van het jaar toch niet gebruikt. Als jouw plan opraakt kun je eenvoudig een nieuw plan bijkopen.

De prijzen van de abonnementen zijn aantrekkelijk in vergelijking met die van andere satellietdiensten. Helemaal omdat de Motorola Defy Satellite Link uit de doos met een jaar lang Vrijheid-plan wordt geleverd.

Dekking

Het is belangrijk om te weten dat de Motorola Defy Satellite Link geen wereldwijde dekking heeft. Op dit moment heeft de satelliet service alleen ondersteuning voor Europa en de VS. De komende tijd zal Bullitt Group de service echter ook uitbreiden naar landen buiten Europa en de VS. Zo zal in het vierde kwartaal van dit jaar onder andere ondersteuning worden toegevoegd voor Zuid-Amerika, Afrika, Australië, Nieuw Zeeland en verschillende Aziatische landen. Voordat je op reis gaat is het verstandig om hier te controleren of de Motorola Defy Satellite Link op jouw bestemming werkt.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Motorola Defy Satellite Link is een redelijk compact apparaatje waarmee het mogelijk is om een verbinding te maken met het satellietnetwerk. Hierdoor kun je in afgelegen gebieden, waar het reguliere telefoonnetwerk niet beschikbaar is, alsnog berichten sturen naar vrienden en familie. De Motorola Defy Satellite Link komt met een aantal handige features waarmee je snel jouw coördinaten kunt doorsturen of de hulpdiensten kunt inschakelen.

Handig is dat je een standaard telefoonnummer kunt instellen om direct een vooringesteld bericht met coördinaten te versturen. Dit kan via de mobiele app op de smartphone of via de incheck-knop op de Motorola Defy Satellite Link. De Motorola Defy Satellite Link is eenvoudig in gebruik en de abonnementen voor de satellietservice zijn niet al te duur.

Helaas is er nog geen wereldwijde dekking en is vrij zicht op de lucht vereist om te verbinden met het satellietnetwerk. Ook zou het een stuk prettiger zijn als de grote SOS-knop afgedekt was met een klepje of was voorzien van een extra beveiliging om te voorkomen dat ongewenste SOS-oproepen worden verzonden.

Voordelen

– Eenvoudig te installeren

– Incheck-knop waarmee je met een enkele klik je exacte GPS coordinates kunt doorsturen naar een vooraf ingestelde contactpersoon

– SOS-knop om direct hulp in te schakelen

– Ook zonder smartphone te gebruiken

– Tweerichtings satelliet berichten

– Vrij aantrekkelijk geprijsd

– Compact en lichtgewicht

Nadelen

– Vereist vrij zicht op de lucht

– SOS-knop niet bedekt met een klepje of extra beveiliging. Dit vergroot de kans dat je de knop ongewenst indrukt

– Geen wereldwijde dekking

De Motorola Defy Satellite Link is hier verkrijgbaar voor 179 euro. Dit is inclusief een abonnement van een jaar t.w.v. 59,99 euro.