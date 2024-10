Motorola-smartphones Krijgen Circle to Search-functie

Circle to Search is een nieuwe populaire AI-functie die we op steeds meer smartphones tegenkomen. Na Samsung, Google en Xiaomi gaat ook Motorola zijn smartphones voorzien van Circle to Search. Het gaat om een “beperkt aantal toestellen” die de functie krijgen.

Circle to Search is een handige functie die helpt meer informatie op te vragen over iets dat jij op jouw scherm omcirkeld. Kom jij bijvoorbeeld een foto tegen waarop iemand een leuke handtas vasthoudt, dan hoef je deze handtas alleen maar te omcirkelen om een zoekopdracht uit te voeren op deze specifieke handtas. Super handig natuurlijk, maar Circle to Search is slechts op een beperkt aantal smartphones te gebruiken.

Na Samsung volgden Google en Xiaomi en binnenkort zal Circle to Search ook aanwezig zijn op een aantal “geselecteerde toestellen” van Motorola. Om welke smartphones het gaat heeft Motorola echter nog niet bekendgemaakt. Ook weten we nog niet wanneer Motorola begint met de uitrol van Circle to Search. We hopen dat Motorola binnenkort meer details met ons deelt.

