Nooit Meer Oplaadproblemen Dankzij Grixx Charge & Sync Kabels

In Nederlandse huishoudens vinden we soms tot wel tientallen apparaten die dagelijks aan de lader moeten. Smartphones, tablets, smartwatches, speakers, headsets enzovoort worden allemaal opgeladen met behulp van USB-kabels. Nu zijn niet alle oplaadkabels hetzelfde en daarom bekijken wij in dit artikel de Charge & Sync kabels van Grixx.

Grixx Charge & Sync kabels

Mede dankzij een nieuwe Europese wet zijn de meeste apparaten tegenwoordig uitgerust met een USB-C poort, maar dit is niet altijd het geval. Zo beschikken veel mensen nog over een iPhone met een zogeheten lightning-port en maken oudere apparaten soms nog gebruik van een micro-USB aansluiting. Omdat niet elk apparaat gelijk is heeft Grixx een groot assortiment aan USB-kabels beschikbaar.

De Charge & Sync kabels van Grixx hebben niet alleen verschillende aansluitingen, maar de kabels zijn ook in verschillende lengtes en kleuren verkrijgbaar. Je kunt kiezen tussen een lengte van 1, 2 of 3 meter. De extra lange kabels zijn handig als het stopcontact of de stekkerdoos bijvoorbeeld achter de bank of in de hoek van de huiskamer te vinden is. Met een 3-meter lange kabel kun je makkelijk jouw bureau bereiken, zodat jij jouw smartphone en tablet kunt blijven gebruiken tijdens het opladen. Kies voor kabels met verschillende kleuren zodat het direct duidelijk is welke kabel je nodig hebt voor jouw Android-smartphone, jouw iPhone en bijvoorbeeld je oude powerbank.

Nu kopen de meeste consumenten waarschijnlijk meerdere kabels om hun verschillende apparaten tegelijkertijd op te laden, maar ben jij erg minimalistisch en wil je met zo weinig mogelijk kabels jouw apparaten opladen, dan kun je kiezen voor de Grixx 3-in-1 kabel. De 3-in-1 kabel is een reguliere USB-A naar micro-USB kabel, maar aan het uiteinde beschikt de kabel over twee opzetstukjes die de micro-USB poort kan omtoveren tot een USB-C of Lightning-poort. Hierdoor kun jij al jouw verschillende apparaten opladen met slechts één kabel. Dit is minimalistisch en voordelig.

Gevlochten kabel van Grixx Reguliere kabel

Alle kabels van Grixx hebben een gevlochten afwerking, waardoor de kabels er niet alleen leuk uitzien maar de kabels ook een stuk duurzamer zijn. Reguliere kabels van plastic/kunststof zijn doorgaans relatief zwak en breken vaak bij de USB-aansluiting, maar gevlochten kabels zijn minder gevoelig voor zaken als zonschade, rek en slijtage.

Grixx adapter

Grixx verkoopt niet alleen oplaadkabels, maar ook adapters. De adapters van Grixx beschikken over twee poorten, zodat je twee apparaten tegelijkertijd kunt opladen. Je kunt kiezen voor een adapter met 2 USB-A poorten of voor een adapter met 1 USB-A poort en 1 USB-C poort. Deze laatste heeft ondersteuning voor Fast Charging en USB-C 20W Power Delivery. De adapters zijn compact en voordelig. Ideaal dus om te combineren met jouw Grixx Charge & Sync kabels.

Prijs

Zoals wij eerder al schreven zijn de kabels en adapters van Grixx aantrekkelijk geprijsd. De voordeligste kabel kost slechts 3,99 euro en de duurste kabel kost 16,99 euro. De meeste mensen kiezen waarschijnlijk voor een USB-A naar USB-C kabel, aangezien de meeste apparaten beschikken over een USB-C poort. De 1-meter uitvoering is al verkrijgbaar voor slechts 4,99 euro. Heb jij een langere kabel nodig, dan kun je de 3-meter uitvoering kopen voor 6,99 euro.

De USB-A naar Micro-USB en de USB-C naar USB-C kabels krijgen een vanafprijs mee van 3,99 en 5,99 euro, en voor de 3-in-1 kabel betaal je 14,99 euro. Ook de Grixx adapters zijn voordelig geprijsd, met een prijskaartje van 6,99 euro (2x USB-A) en 10,99 euro (1x USB-A + 1x USB-C). Zoals je kunt zien kun je zelfs met een klein budget alle benodigde kabels en adapters in huis halen om al jouw apparaten constant van stroom te voorzien.