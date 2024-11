Renders Tonen Ontwerp Van Motorola Moto G 5G (2025)

Motorola zal volgend jaar een nieuwe versie van de Motorola Moto G 5G introduceren. De onderstaande renders tonen hoe deze Motorola Moto G 5G (2025) er waarschijnlijk uit komt te zien.

Als we afgaan op de renders van de Moto G 5G (2025), dan krijgt de smartphone een plat scherm met aan de onderzijde een wat dikkere rand en aan de bovenzijde een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De Moto G 5G (2025) heeft nog gewoon een 3.5mm koptelefoon-aansluiting en de vingerafdrukscanner zit in de power-knop aan de zijkant.

Net als bij de Edge-serie loopt de vierkante camera-module aan de achterzijde geleidelijk over in de behuizing. In deze module vinden we drie lenzen en een led-flitser. Waarschijnlijk gaat het om een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens. Informatie over de derde lens ontbreekt nog. Ook details over de interne specificaties, de releasedatum en de adviesprijs ontbreken nog. Zodra wij meer weten zullen wij dit met jullie delen.

via [AW]