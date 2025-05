Samsung Galaxy S25 Edge Specificaties, Beelden en Prijs Uitgelekt

Een doorgaans goedgeïnformeerde bron heeft beelden, specificaties en de vermoedelijke adviesprijs van de Samsung Galaxy S25 Edge gedeeld. De smartphone gaat volgens de geruchten voor 1249 euro over de toonbank.

De informatie over de Samsung Galaxy S25 Edge is gedeeld door de Duitse bron WinFuture. Volgens WinFuture kost het instapmodel met 256GB opslagruimte 1249 euro. Er komt ook een versie met 512GB opslagruimte, die voor 1369 euro over de toonbank gaat, aldus de bron.

Met een dikte van slechts 5,85 millimeter is de Galaxy S25 Edge extreem dun. De behuizing van de reguliere Galaxy S25 is 7,2 millimeter dik en de Galaxy S25 Ultra is 8,2 millimeter dik. Door de dunnere behuizing krijgt de smartphone ook een kleinere accu. Het gaat om een accu met een capaciteit van slechts 3900 mAh, aldus WinFuture. Met een gewicht van 163 gram is de smartphone ook erg licht.

Verder valt op dat de Galaxy S25 Edge beschikt over slechts twee camera’s aan de achterzijde. Het gaat om een 200MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens. Voorop vinden we een 12MP selfie-camera en intern is de smartphone uitgerust met een Snapdragon 8 Elite-processor in combinatie met 12GB werkgeheugen. Het AMOLED-scherm is 6,7-inch groot en heeft een resolutie van 3120 bij 1440 pixels. De behuizing is waterdicht (IP68).

De officiële introductie zal volgens de bron op 13 mei plaatsvinden, waarna de smartphone eind mei in Duitsland op de markt verschijnt. Het is nog onduidelijk of de Samsung Galaxy S25 Edge ook in Nederland in de winkels komt te liggen.

