“Samsung Galaxy M15 Krijgt 6000 mAh Accu”

Samsung werkt aan een nieuwe budget-smartphone met de naam Galaxy M15. Volgens de laatste geruchten krijgt deze smartphone een flinke accu met een capaciteit van maar liefst 6000 mAh. De introductie van de Samsung Galaxy M15 zal mogelijk in februari plaatsvinden.

De meeste smartphones beschikken tegenwoordig over een accu met een capaciteit van ongeveer 5000 mAh. Er zijn echter een paar smartphones die zijn uitgerust met een 6000 mAh accu en de aankomende Samsung Galaxy M15 kunnen we volgens de geruchten aan dit rijtje toevoegen.

De Samsung Galaxy M15 beschikt verder naar verwachting over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G99-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Qua camera’s verwachten we dezelfde setup als op de Galaxy A15. Dit is dus een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. In de druppelnotch van het scherm vinden we een 13MP selfie-camera.

Naar verwachting draait de Galaxy M15 uit de doos op Android 14 met de One UI 6-schil en de kans is groot dat gebruikers de komende jaren vier grote Android-updates ontvangen. Samsung zal in januari eerst nog de Galaxy S24-serie introduceren, waarna de introductie van de Galaxy M15 waarschijnlijk snel zal volgen.

via [androidplanet]