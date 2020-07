Renders Van Samsung Galaxy Tab S7 (Plus) Gelekt

Op het internet zijn de eerste renders opgedoken waarop de Samsung Galaxy Tab S7 (Plus) te zien is. Ook zijn de specificaties van Samsung’s aankomende high-end tablet uitgelekt.

De Galaxy Tab-serie van Samsung is na de iPad van Apple de meest succesvolle tablet-serie. We kijken dan ook elk jaar weer uit naar de nieuwste opvolger. Dit jaar verwachten we de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7 Plus, die volgens de geruchten beschikken over een 11-inch en een 12,4-inch AMOLED-scherm. De tablet is te zien op gelekte renders van tech-lekker Evan Blass.

Volgens de geruchten heeft de tablet een in-display vingerafdrukscanner, een Qualcomm Snapdragon 865 Plus-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een dual-camera met een 13MP hoofdlens en een 5MP groothoeklens, een 8MP selfie-camera en een 7.760 mAh (Tab S7) of 10.090 mAh (Tab S7 Plus) accu met ondersteuning voor 45 watt snelladen. Er komt zowel een WiFi-only als 5G-model op de markt.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Tab S7-serie wil introduceren.

via [AW]