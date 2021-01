Lenovo Tab P11 Is Nieuwe Betaalbare Tablet Met Google Kids Space

Lenovo heeft tijdens de CES een nieuwe Android-tablet geïntroduceerd. De Lenovo Tab P11 is een 11-inch tablet die wordt geleverd met Google Kids Space. De tablet verschijnt voor een aantrekkelijke adviesprijs op de markt.

De Lenovo Tab P11 heeft een 11-inch IPS HD-scherm met een resolutie van 2000×1200 pixels, een Snapdragon 662-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 13MP selfie-camera, een 8MP rear-camera, een 7700 mAh accu en vier Dolby Atmos-luidsprekers. De tablet draait op Android 10 met Google Kids Space. Google Kids Space maakt de tablet geschikt voor kinderen onder de 9 jaar, door alleen apps, boeken en video’s voor deze leeftijdscategorie weer te geven. Ook is het mogelijk om Netflix-shows in HD te streamen.

De Lenovo Tab P11 is bij Coolblue verkrijgbaar voor 279 euro in de kleuren Slat Grey en Platinum Gray. Er zijn ook accessoires verkrijgbaar, zoals een stylus, een toetsenbord, een Lenovo Smart Charging Station 2 en een stoffen Folio Case.

via [AW]