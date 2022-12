Oukitel Introduceert Robuuste Tablet Oukitel RT3

De Chinese fabrikant Oukitel kennen we van de opvallende smartphones, die vaak beschikken over een robuuste behuizing. Dit keer heeft de fabrikant echter een compacte en robuuste tablet op de markt gebracht onder de naam Oukitel RT3.

De Oukitel RT3 heeft een 8-inch scherm met een resolutie van 1280 bij 800 pixels en vrij dikke schermranden. De stevige behuizing heeft een MIL-STD-810H-certificatie gekregen, wat wil zeggen dat de tablet water- en stofdicht is en bestand is tegen vallen van 1.5 meter hoog. Hierdoor is de tablet geschikt voor gebruik in ruigere omgevingen, zoals bijvoorbeeld op de bouwplaats.

Intern vinden we een MediaTek Helio P22-processor. Deze processor zijn we eerder al tegengekomen in budget-smartphones zoals de Nokia 2.4. Verder beschikt de Oukitel RT3 over 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5150 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens en een macrolens.

De Oukitel RT3 draait op Android 12 en is verkrijgbaar voor zo’n 180 euro.

via [androidplanet]