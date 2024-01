Lenovo Introduceert Voordelige Lenovo Tab M11 Tablet Met Stylus

Lenovo heeft een nieuwe voordelige tablet aangekondigd. De Lenovo Tab M11 is een 11-inch tablet die voor slechts 179 dollar over de toonbank gaat. Voor deze prijs ontvang je naast de tablet ook de bijbehorende stylus.

Ben jij opzoek naar een nieuwe tablet, maar heb jij geen groot budget, dan is de Lenovo Tab M11 een tablet om in de gaten te houden. De Lenovo Tab M11 beschikt over een 11-inch scherm met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G88-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 7040 mAh accu met ondersteuning voor 15W opladen. Aan de buitenkant vinden we Dolby Atmos-speakers, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 13MP rear-camera en een 8MP selfie-camera.

Lenovo levert de tablet samen met de Lenovo Tab Pen. Met deze pen kun je schrijven of tekenen op de tablet. Een voorgeïnstalleerde app maakt het mogelijk om handgeschreven teksten om te zetten naar digitale teksten. Ook kan deze app opschreven rekensommen oplossen.

De Lenovo Tab M11 draait uit de doos op Android 13 en ontvangt op een later tijdstip een update naar Android 14 en Android 15. De tablet ontvangt vier jaar lang beveiligingsupdates. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 179 dollar, maar een Europese prijs hebben we nog niet.

via [androidplanet]