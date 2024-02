Xiaomi Introduceert Xiaomi Pad 6S Pro Met 12,4-inch Scherm

Xiaomi heeft een groot aantal producten getoond op de Mobile World Congress in Barcelona. Zo kregen wij de Xiaomi 14-serie en drie wearables te zien, maar heeft de fabrikant ook een nieuwe tablet gepresenteerd. De Xiaomi Pad S6 Pro 12.4 krijgt een adviesprijs mee van €699,99.

De Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 beschikt over een 12,4-inch scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een resolutie van 3048 x 2032 pixels, een 3:2 beeldverhouding en een 88,5 procent screen-to-body ratio. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor met 8GB of 12GB werkgeheugen en een 10.000 mAh accu met ondersteuning voor 120W HyperCharge. Ook heeft de tablet zes speakers voor meeslepend stereogeluid, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

De Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 is verkrijgbaar via de officiële Xiaomi website Mi.com voor €699,99 (8GB + 256GB) of €699,99 (12GB + 512GB). De tablet is alleen verkrijgbaar in de kleur grafietgrijs. De tablets is 6,26 mm dun en weegt 590 gram.