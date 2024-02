AGM Pad P2 Geïntroduceerd Op MWC 2024

Tijdens MWC 2024 in Barcelona tonen grote en kleine fabrikanten hun nieuwste producten. AGM Mobile is een van deze fabrikanten, die zich niet alleen richt op het maken van robuustere apparaten maar ook op het maken van betaalbare tablets. De nieuwe AGM Pad P2 is een van deze tablets.

De opvolger van de AGM Pad P1 heeft een wat groter scherm gekregen. Zo beschikt de AGM Pad P2 nu over een 11-inch scherm met een FHD-resolutie, een 90Hz verversingssnelheid en ondersteuning voor Widevine L1. Intern vinden we een MediaTek Helio G99-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 7850mAh accu. Ook heeft de tablet ruimte voor Dual-sim (4G), een 50MP hoofdcamera en een 8MP selfie-camera.

De AGM Pad P2 draait uit de doos op Android 14 en het is mogelijk om de 8GB werkgeheugen uit te breiden met een extra 8GB, door 8GB ROM te gebruiken als RAM. De tablet krijgt een adviesprijs mee van €269.

AGM Mobile heeft ook de H6 Lite aangekondigd. Dit is voordeligere versie van de reguliere AGM H6, die wij eerder al eens hebben besproken in een review. De specificaties zijn vrijwel gelijk, maar in plaats van 8GB werkgeheugen beschikt de H6 Lite over 4GB werkgeheugen. De AGM H6 Lite krijgt een adviesprijs mee van 229 euro.