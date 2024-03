Beelden En Specificaties Van Motorola Edge 50 Fusion Gelekt

Motorola zal de Motorola Edge 50 Fusion binnenkort officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn al een groot aantal beelden en specificaties uitgelekt. Hierdoor weten we hoe de Edge 50 Fusion er uit komt te zien en wat we van de smartphone kunnen verwachten.

Volgens de geruchten beschikt de Motorola Edge 50 Fusion over een 6,7-inch p-oled-scherm, een Snapdragon 6 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen. Het scherm heeft een ronde uitsparing voor een 32MP selfie-camera en achterop vinden we een dubbele rear-camera bestaande uit een 50MP hoofdlens en een groothoeklens. De behuizing van de Edge 50 Fusion heeft een IP68-rating gekregen en is daardoor waterdicht. De smartphone verschijnt op de markt in de kleuren blauw, groenblauw en roze.

Op de gelekte renders zien we dat de klok-widget de datum 3 april aangeeft. Dit kan een hint zijn naar de officiële introductiedatum van de Motorola Edge 50 Fusion. Naar verwachting brengt Motorola de Edge 50 Fusion eerst in India en China op de markt, waarna de smartphone later ook in andere landen zal worden uitgebracht. De adviesprijs zal vermoedelijk tussen de 275 en 300 euro uitkomen.

via [androidplanet]