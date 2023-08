“Specificaties Samsung Galaxy Tab S9 FE (Plus) Gelekt”

Bron afbeelding: Media Peanut

Samsung heeft vorige maand de Galaxy Tab S9-serie geïntroduceerd, maar de fabrikant zou deze serie willen uitbreiden met een aantal voordeligere tablets. Op het internet zijn nu de specificaties van de Samsung Galaxy Tab S9 FE en de Tab S9 FE Plus uitgelekt.

De Samsung Galaxy Tab S9-serie bestaat uit drie modellen, namelijk de reguliere Tab S9, de Tab S9 Plus en de Tab S9 Ultra. Volgens de geruchten gaat Samsung de serie verder uitbreiden met de Tab S9 FE en de Tab S9 FE Plus. Het gaat om twee voordeligere modellen met minder krachtige specificaties.

Specificaties van de twee FE-tablets zijn gelekt via de Hongaarse website Galaxy Világa. Volgens de bron beschikt de Galaxy Tab S9 FE over een 10,9-inch scherm en de S9 FE Plus over een 12,4-inch scherm. Het gaat om LCD-displays met een verversingssnelheid van 60 of 90Hz. Ter vergelijking, de reguliere Tab S9-modellen beschikken over een AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid.

Intern vinden we een Exynos 1380-processor. Deze chipset kennen we van de Galaxy A54. Consumenten krijgen de keuze tussen 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Ook kun je kiezen voor een model met of zonder 5G-ondersteuning. Net als de reguliere tablets in de Tab S9-serie kunnen de FE-modellen met 45W snelladen.

Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet, maar volgens de bron verschijnen de tablets op de markt in de kleuren mint, lavender, grijs en zilver. De Galaxy Tab S7 FE kreeg bij de lancering een adviesprijs mee van 649 euro.

via [androidplanet]