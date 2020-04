Android 10-update Voor Xiaomi Mi A3 Opnieuw Teruggeroepen

De uitrol van Android 10 voor de Xiaomi Mi A3 gaat alles behalve soepel. De Chinese fabrikant heeft de uitrol van de update voor de derde keer stopgezet. Xiaomi moest de update terugtrekken nadat gebruikers opnieuw klaagden over verschillende problemen.

Xiaomi had de Android 10-update voor de Mi A3 juist weer herstart, nadat het bedrijf de uitrol van de update eerder al had stopgezet vanwege bugs en fouten. Dit was overigens al de tweede keer dat Xiaomi de uitrol tijdelijk moest stoppen. De eerste uitrol begon eind februari, de tweede uitrol halverwege maart en een aantal dagen geleden rolde de derde versie van de Android 10-update uit. De derde uitrol bevat overigens wel gelijk de beveiligingspatch van april 2020.

Toch blijkt ook de derde versie van de Android 10-update nog niet in orde. Gebruikers klagen over bugs in de camera en vingerafdrukscanner, een snel leeglopende accu, een trage interface en willekeurige reboots. Xiaomi heeft dus nog een hoop te fixen voordat de update voor de vierde keer kan worden uitgerold.

via [droidapp]