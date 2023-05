Samsung Galaxy A33, S10 Lite En Tab S8 Ontvangen Nieuwe Update

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor vijf apparaten van de fabrikant. De Galaxy A33, de Galaxy S10 Lite en alle drie de tablets uit de Tab S8-serie kunnen vanaf nu een nieuwe update downloaden.

Mensen met een Samsung Galaxy A33 kunnen vanaf nu de beveiligingspatch van april 2023 downloaden. Ondanks dat dit niet de allernieuwste patch is is het belangrijk om de update te installeren. De patch van april 2023 dicht namelijk weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. De update installeert niet alleen een nieuwe beveiligingspatch, maar ook de Image Clipper-functie. Met deze functie kun je eenvoudig objecten uit foto’s knippen door een object ingedrukt te houden. Vervolgens kun je het uitgeknipte object bijvoorbeeld gebruiken als sticker. Mensen met een Samsung Galaxy S10 Lite kunnen dezelfde beveiligingspatch installeren.

Heb jij een tablet uit de Samsung Galaxy Tab S8-serie, dan kun je nu de allernieuwste beveiligingspatch installeren. De patch van mei 2023 bevat 18 oplossingen van Google voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Samsung heeft daarboven zelf ook nog een aantal patches toegevoegd om kwetsbaarheden aan te pakken die specifiek op de Samsung-apparaten voorkomen. De update staat klaar voor de Samsung Galaxy Tab S8, de Tab S8+ en de Tab S8 Ultra.

Heb jij nog geen notificatie ontvangen over de nieuwe update, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw toestel.

