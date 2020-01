“Opvolger Galaxy Fold Heet Galaxy Bloom”

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over de tweede opvouwbare smartphone van Samsung. De opvolger van de Galaxy Fold zou de naam Galaxy Bloom krijgen en beschikken over een camera die 8K-video’s kan opnemen.

Samsung-topman DJ Koh zou tijdens een presentatie voor providers en retailers slides hebben getoond waarop de Galaxy Bloom te zien was. De Zuid-Koreaanse website Ajunews heeft een foto van één van deze slides gedeeld. Hierop zien we de smartphone en de naam “Bloom”. De Galaxy Bloom heeft ongeveer het formaat van een make-updoosje, en daardoor is de smartphone vooral op vrouwen gericht.

De Galaxy Bloom is de eerste Samsung-smartphone die 8K-video’s kan opnemen. Er komt zowel een 5G als 4G uitvoering op de markt. Intern kunnen we een Snapdragon 865-chipset of Exynos 990-chipset verwachten. Het opvouwbare scherm zou nu geen plastic, maar een glazen beschermlaag hebben.

Samsung heeft een presentatie ingepland op 11 februari. Op deze dag krijgen we waarschijnlijk de Galaxy Bloom samen met de opvolger van de Galaxy S10 te zien.

via [tweakers]