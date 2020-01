“Google Zal Pixel 4a (XL) Op 12 Mei Introduceren”

Google heeft op 12 mei Googles I/O-conferentie voor ontwikkelaars ingepland. Op deze dag krijgen we volgens de laatste geruchten de Pixel 4a en de Pixel 4a XL te zien.

De datum van Google I/O 2020 is bekend geraakt als gevolg van een reeks puzzels die Google heeft gelanceerd als onderdeel van een jaarlijkse teaser. De conferentie zal op 12 mei plaatsvinden in Googles hoofdkantoor in Mountain View, Californië. De I/O-conferentie draait vooral om de software van Google, maar vermoedelijk krijgen we ook twee nieuwe smartphones te zien.

De Pixel 4a en de Pixel 4a XL zijn twee mid-range smartphones, waarvan nog weinig specificaties zijn uitgelekt. Wel zou de Pixel 4a volgens gelekte informatie zijn uitgerust met een Snapdragon 730-processor en de Pixel 4a XL met een Snapdragon 765G-processor. Deze laatste heeft een geïntegreerde 5G-modem. De Google Pixel 4a zou te zien zijn op de bovenstaande afbeelding.

