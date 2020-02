“Samsung Werkt Aan Galaxy A70e Met Verouderde Micro-usb-poort”

Volgens de laatste geruchten werkt Samsung aan de Galaxy A70e, een opvolger van de Galaxy A70s, wat weer een goedkopere uitvoering is van de reguliere Galaxy A70. Van de Galaxy A70e zijn nu een renders opgedoken.

De renders van de Samsung Galaxy A70e zijn afkomstig van tech-lekker @OnLeaks. De smartphone beschikt volgens de geruchten over een 6,1-inch scherm met een waterdruppelnotch voor de selfie-camera. De schermranden zijn vrij dik en de behuizing meet 156.8 x 76.45 x 9.35 mm. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant, waar we ook een driedubbele camera vinden. Opmerkelijk is dat we onderop een micro-usb-poort tegenkomen. De meeste smartphones van Samsung zijn namelijk al lang overgestapt naar de nieuwere usb-c-poort.

Neem de geruchten voorlopig nog met een flinke korrel zout. De Galaxy A-serie bestaat namelijk vooral uit degelijke mid-range toestellen. Misschien zien we op de renders wel een toestel die in de goedkopere Galaxy M-serie thuishoort.

via [AW]