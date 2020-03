Chromecast Ultra-eigenaren Ontvangen Stadia Pro-proefabonnement

Google heeft laten weten dat mensen die in het bezit zijn van een Chromecast Ultra gratis Google’s gamingstreamingsdienst Stadia kunnen uitproberen. Stadia Pro kost normaal 10 euro per maand.

Wil je Google’s gamingstreamingsdienst uitproberen en ben je in het bezit van een Chromecast Ultra dan hebben we goed nieuws voor jou. The Verge schrijft dat Google een promotieactie heeft gestart waarbij gebruikers van deze Chromecast Stadia Pro drie maanden kunnen uitproberen. Een Stadia Pro-abonnement kost normaal 10 euro per maand.

Google heeft verschillende Chromecast Ultra-eigenaren een e-mail gestuurd met daarin een code om Stadia Pro voor drie maanden te activeren. Heb je interesse om Stadia te proberen, maar heb je geen Chromecast Ultra en wil je niet 10 euro per maand betalen, dan moet je wachten op het gratis Stadia Base-abonnement. Bij Stadia Base zijn echter geen games inbegrepen en zul je dus zelf losse games moeten aanschaffen. Ook heb je geen toegang tot 4K-beelden. Het is echter nog onduidelijk wanneer Google het Stadia Base-abonnement zal lanceren.

