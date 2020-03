Samsung Galaxy M11 Te Zien Op Renders

Op het internet zijn renders opgedoken waarop de Samsung Galaxy M11 te zien zou zijn. De Galaxy M11 is de opvolger van de budget-smartphone Galaxy M10. Het is nog onduidelijk wanneer de Galaxy M11 op de markt verschijnt.

Volgens de bron Ytechb beschikt de Samsung Galaxy M11 over een 6,4-inch LCD-scherm met een resolutie van 1560×720 pixels en een kleine uitsparing voor de 8MP selfie-camera, een Snapdragon 450-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 13MP + 5MP + 2MP driedubbele rear-camera.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy M11 officieel zal introduceren. Samsung bracht onlangs al wel de Galaxy M21 op de markt.

via [tweakers]