“Goedkoopste Versie OnePlus 8 Kost 719 Euro”

De prijzen van de nog onaangekondigde OnePlus 8-smartphones zijn online verschenen. Volgens de bron kost de OnePlus 8 minimaal 719 euro en de OnePlus 8 Pro minimaal 919 euro.

Dit ontdekte de Duitse website Winfuture. De prijzen verschenen kort online op de Slowaakse website Alza.sk. Op de site stonden de prijzen van verschillende uitvoeringen vermeld. De OnePlus 8 met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 719 euro. Dit is de goedkoopste versie. Voor 100 euro meer krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De goedkoopste versie van de OnePlus 8 Pro kost maar liefst 919 euro. Voor de OnePlus 8 Pro met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 1009 euro. Deze prijzen zijn flink hoger dan we van OnePlus gewend zijn. OnePlus was lange tijd interessant, omdat de smartphones van het bedrijf minder duur zijn dan die van de concurrentie. Bij de OnePlus 8-serie lijkt echter een einde aan te komen aan de lagere adviesprijzen. De goedkoopste versie van de OnePlus 7T verscheen op de markt voor 579 euro.

OnePlus zal de OnePlus 8 (Pro) op 14 april officieel introduceren. Pas dan kunnen we met zekerheid zeggen of de prijzen in dit artikel kloppen.

via [tweakers]