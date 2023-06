Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Nieuwe Update Met Camera-verbeteringen en Beveiligingspatch

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de smartphones in de Galaxy S23-serie. Deze update brengt onder andere camera-verbeteringen met zich mee en installeert de nieuwste beveiligingspatch. De update is inmiddels ook in Nederland en België aangekomen.

Mensen met een Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ of Galaxy S23 Ultra kunnen nu een nieuwe update downloaden die meer dan 2GB groot is. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van juni 2023, waarmee tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem worden aangepakt en je weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

Ook brengt de update de nodige camera-verbeteringen met zich mee. Zo heeft Samsung onder andere het banana-blur probleem verholpen, waarbij gemaakte foto’s soms niet overal even scherp waren. Daarnaast kun je in de portretmodus nu 2x zoom gebruiken. Voorheen kon je alleen kiezen voor 1x zoom of 3x zoom. Als laatste moet de nachtmodus na de update betere resultaten leveren en moet het geheel wat sneller aanvoelen.

De update is nu te downloaden op de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]