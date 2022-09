Samsung Galaxy Tab S7 Ontvangt Android 12L Update

Nadat Samsung eerder al een Android 12L-update uitrolde naar de Galaxy Tab S8-serie, de Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3, rolt de Zuid-Koreaanse fabrikant deze update nu ook uit naar de Galaxy Tab S7-serie. De update komt samen met de One UI 4.1.1-schil en brengt verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich mee.

De Samsung Galaxy Tab S7 is een high-end tablet die in 2020 op de markt verscheen. Zowel de reguliere Galaxy Tab S7 als de Tab S7 Plus ontvangen nu een update die de One UI 4.1.1-schil installeert. Deze nieuwe versie van Samsung’s Android-schil is gebaseerd op Android 12L. Android 12L is een speciale versie van Android die specifiek is gemaakt voor apparaten met een groot scherm, zoals tablets en vouwbare smartphones.

Na het installeren van de update krijgen gebruikers onder andere toegang tot een taakbalk onder in het scherm, waarmee je eenvoudig apps kunt starten. Ook is er een verbeterde multitasking toegevoegd met betere weergave van het split-screen. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd, zoals een verbeterde zoekfunctie in de Mijn bestanden-app en meer stickers en emoji in Samsung Toetsenbord.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]