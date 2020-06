Mobvoi TicWatch C2 Plus Aangekondigd

Mobvoi heeft deze week een nieuwe smartwatch aangekondigd. Het gaat om de TicWatch C2 Plus, een kleine upgrade van de Wear OS-smartwatch TicWatch C2. De nieuwe smartwatch komt met twee lederen bandjes en kost 209,99 euro.

De TicWatch C2 Plus beschikt over een 1,3-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 360 bij 360 pixels, een Snapdragon Wear 2100-processor, 1GB werkgeheugen en 4GB opslagruimte. Daarnaast heeft de smartwatch een hartslagsensor, een gyroscoop, een accelerometer, NFC en een 42,88 mm waterdichte behuizing (IP68).

De TicWatch C2 Plus is verkrijgbaar in de kleuren Onyx Black, Platinum Silver en Rose Gold voor een vanaf prijs van 209,99 euro. Mobvoi heeft nog niet bekendgemaakt vanaf wanneer de smartwatch in Nederland verkrijgbaar is.

