“OnePlus Werkt Nu Al Aan Nieuwe Mid-range Smartphone”

OnePlus heeft zich lang gefocust op high-end smartphones, maar introduceerde onlangs de mid-range OnePlus Nord. De fabrikant zou nu echter alweer werken aan een nieuwe mid-range smartphone, met de codenaam ‘Billie’. De OnePlus ‘Billie’ krijgt onder andere een Snapdragon 690-processor met 5G-ondersteuning.

De website XDA Developers heeft in de code van OxygenOS 10.5 een nieuw model ontdekt genaamd ‘SM6350’ en OnePlus verwijst ook naar het apparaat met de codenaam ‘Billie’. Daarnaast is er een verwijzing gevonden naar de Snapdragon 690, een nieuwe processor van Qualcomm met 5G-ondersteuning.

Wanneer we de OnePlus ‘Billie’ kunnen verwachten is nog onduidelijk. Wel is de kans groot dat de nieuwe smartphone nog minder gaat kosten dan de OnePlus Nord, die een adviesprijs heeft van 399 euro.

