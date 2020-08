HTC Desire 20 Pro Uitgebracht In Nederland

HTC heeft in Nederland de Desire 20 Pro op de markt gebracht. De smartphone met vierdubbele camera, 6,5-inch scherm en grote accu krijgt in ons land een adviesprijs mee van 279 euro.

HTC introduceerde de Desire 20 Pro al in juni, maar over een Europese release was nog geen duidelijkheid. Vanaf nu is het echter mogelijk om een bestelling te plaatsen, waarna de smartphone over enkele weken geleverd zal worden. De HTC Desire 20 Pro kost 279 euro en is alleen verkrijgbaar in de kleur zwart.

De smartphone beschikt over een 6,5-inch scherm met een full hd-resolutie en een ronde uitsparing voor de 25MP selfie-camera, een Snapdragon 665-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu en een vierdubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit achterop en de smartphone is ook nog gewoon voorzien van een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De HTC Desire 20 Pro is alleen te bestellen via de officiele website van HTC of via Belsimpel.

via [androidplanet]