Specificaties En Prijzen Van Poco X3 Opgedoken

De Poco X3 zal op 7 september officieel worden aangekondigd, maar de specificaties en prijzen zijn vroegtijdig uitgelekt. Daarnaast is de smartphone al te zien op verschillende foto’s. De Poco X3 zal ook in Nederland op de markt verschijnen.

We hoeven nog maar enkele dagen te wachten op de officiële introductie van de “Poco X3 NFC”, maar veel details zijn al gelekt via verschillende bronnen. Zo was de Poco X3 te zien in een YouTube video die inmiddels weer offline is gehaald. Volgens de video krijgt de smartphone een 6,67-inch LCD-display met een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5100 mAh accu, een 20MP selfie-camera, een vierdubbele rear-camera en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Xiaomi Nederland heeft al laten weten dat de Poco X3 is uitgerust met een Snapdragon 732G-processor.

De Poco X3 zal vermoedelijk op de markt verschijnen voor omgerekend 190 euro. Er komt waarschijnlijk ook een duurdere uitvoering op de markt, onder de naam Poco X3 Premium. De Poco X3 Premium kost volgens de geruchten omgerekend 225 euro.

