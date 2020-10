“Android 11-update Voor Galaxy S20 Bijna Klaar”

Samsung heeft begin oktober de eerste One UI 3.0-bèta voor de Samsung Galaxy S20 uitgebracht. Dit is de nieuwste versie van Samsung’s software-schil die is gebaseerd op Android 11. Vorige week rolde de tweede versie van de bèta uit en het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat Samsung de stabiele versie van de One UI 3.0-update uitrolt. De Samsung Galaxy S20 met Android 11 is nu namelijk gecertificeerd bij de Wi-Fi Alliance, wat meestal een teken is voor het afronden van de upgrade.

One UI 3.0 is qua vormgeving niet veel anders dan One UI 2.5. Wel bevat One UI 3.0 de upgrade naar Android 11 en de nieuwe functies die Google daarin heeft toegevoegd. Zo krijgen gebruikers met One UI 3.0 onder andere toegang tot de vernieuwingen in het powermenu en verbeterde privacy- en beveiligingsfuncties. Ook zijn enkele bugs aangepakt.

Samsung heeft zelf ook nog wat wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben ‘Samsung Internet’ en het ‘Samsung Toetsenbord’ een vernieuwde interface gekregen en is ‘Samsung DeX’ in Android 11 nu draadloos te gebruiken. Dit werkt overigens alleen op televisies die deze techniek ondersteunen.

We weten nog niet precies wanneer Samsung de One UI 3.0-update zal uitrollen. Wanneer we een exacte datum hebben delen wij dit met jullie

via [AW]