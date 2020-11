“Samsung Galaxy Z Fold 3 Krijgt Selfie-camera Onder Het Scherm”

Volgens de laatste geruchten is Samsung van plan om de Galaxy Z Fold 3 uit te rusten met een camera die achter het scherm zal worden geplaatst. Het is mogelijk de eerste Samsung-smartphone die over deze technologie beschikt.

Fabrikanten werken steeds aan nieuwe manieren om zoveel mogelijk scherm op een smartphone te plaatsen. Zo introduceerde fabrikanten een aantal jaren terug de beruchte notch in het scherm waarin de selfie-camera en andere sensoren worden geplaatst. De opvolger van deze grote notch is een kleine minder opvallende uitsparing in het scherm, terwijl andere fabrikanten ervoor kiezen om hun smartphones uit te rusten met een pop-up module waarin de selfie-camera zit verwerkt. In de toekomst zullen de uitsparingen en pop-up modules echter verdwijnen en worden deze vervangen door een technologie die het mogelijk maakt om de camera achter het scherm te plaatsen.

ZTE toonde eerder al een smartphone met een camera onder het scherm en het Zuid-Koreaanse Etnews schrijft nu dat Samsung deze technologie ook zal gebruiken voor de Galaxy Z Fold 3, Samsung’s opvouwbare smartphone die we volgend jaar te zien krijgen. De Samsung Galaxy S21, een andere aankomende vlaggenschip-smartphone die Samsung in 2021 zal introduceren, maakt nog wel gewoon gebruik van een ronde uitsparing in het scherm.

Samsung is niet de enige fabrikant die werkt aan smartphones met een in-display selfie-camera. Zo heeft Xiaomi bijvoorbeeld al laten weten dat de fabrikant in 2021 smartphones met deze technologie op de markt zal brengen.

via [AW]