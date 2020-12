“Samsung Galaxy Note 21 Is Laatste Note-toestel”

De toekomst van de Galaxy Note-serie lijkt niet heel rooskleurig. Zo zou Samsung volgens eerdere geruchten niet meer van plan zijn om in 2021 de Galaxy Note 21 te introduceren. De laatste berichten spreken dit echter weer tegen, maar de Galaxy Note 21 zou wel de laatste smartphone in deze serie zijn.

Samsung introduceerde de eerste Galaxy Note in 2012, waarna het snel uitgroeide tot een van de bestverkochte series en de trend startte van smartphones met grote schermen. Tegenwoordig hebben bijna alle smartphones een groot scherm en beschikt de Galaxy Note-serie grotendeels over dezelfde specificaties als de Galaxy S-serie. Daarom heeft de Note-serie, op de S Pen na, weinig eigenschappen om zich te onderscheiden van de rest.

Het is daarom ook niet zo gek dat we van steeds meer bronnen te horen krijgen dat Samsung stopt met de Galaxy Note-serie. Samsung zou van plan zijn om sommige toestellen in de Galaxy S-serie uit te rusten met een S Pen, zodat mensen die hier behoefte aan hebben alsnog van deze feature gebruik kunnen maken. Volgens een anonieme insider is de Galaxy Note 21 de laatste smartphone in de Note-serie.

In de tweede helft van 2021 komt er waarschijnlijk maar één model van de Note-reeks volgend jaar. Samsung Electronics wil zich meer focussen op vouwbare smartphones dan op de Note-reeks in de tweede helft van 2021.

Het ziet er dus haar uit dat de vlaggenschip-smartphones van Samsung voortaan worden uitgebracht in de Galaxy S-serie en de Galaxy Z-serie. Wat vinden jullie van dit besluit?

via [AW]