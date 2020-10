“Samsung Werkt Aan S Pen Voor Galaxy Z Fold 3”

De Galaxy Z Fold 2 verscheen op de markt zonder S Pen, omdat de huidige S Pen hier niet geschikt voor is. Toch is het straks volgens de geruchten mogelijk om een stylus te gebruiken, want Samsung zou werken aan een nieuwe S Pen die wel geschikt zou zijn voor de vouwbare telefoons.

Samsung levert bij de Galaxy Note-toestellen altijd een S Pen zodat je optimaal gebruik kunt maken van het grote scherm. De Galaxy Z Fold-toestellen hebben een nog groter scherm, maar de huidige technologie van de S Pen maakt het onmogelijk om de S Pen-functies op vouwbare telefoons toe te passen. Ook is de dunne laag Ultra Thin Glass te makkelijk te beschadigen met een S Pen. Toch kunnen we de Galaxy Z Fold in de toekomst waarschijnlijk bedienen met een pennetje, want Samsung zou nu werken aan een nieuwe S Pen die ook geschikt is voor vouwbare smartphones.

De huidige S Pen maakt gebruik van EMR (Electro-magnetic Resonance)-techniek, waarbij magnetische signalen worden opgevangen door een digitizer waarna de smartphone de positie van de S Pen kan achterhalen. Een digitizer voor de EMR-techniek is nog lastig te ontwikkelen voor vouwbare smartphones, omdat dit materiaal lastig te buigen is. Daarom werkt Samsung nu aan een S Pen die gebruik maakt van de AES (Active Electrostatic Solution)-techniek.

Onder andere de stylus van Apple en Microsoft maken gebruik van de AES-technologie. AES-techniek is accurater dan de EMR-techniek, maar het nadeel van AES is dat een batterij in de stylus vereist is.

Als laatste zou Samsung de Galaxy Z Fold 3 voorzien van een laag Ultra Thin Glass die twee keer zo dik is als die van de Z Fold 2. Hierdoor kan het AMOLED-scherm van de Z Fold 3 de kracht die wordt uitgevoerd met de S Pen beter verwerken.

Het gaat voorlopig nog om een gerucht en het is nog een flinke uitdaging om een dikker vouwbaar scherm te maken. Neem dit bericht daarom nog even met een korrel zout.

via [AW]