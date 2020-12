Renders Tonen Samsung Galaxy A32 5G

Er zijn meer details uitgelekt over de aankomende Samsung Galaxy A32 5G. Tech-lekker OnLeaks heeft namelijk renders gedeeld waarop de smartphone te zien is. De Galaxy A32 5G is een groot toestel met 5G-ondersteuning.

Op de onderstaande renders zien we dat het scherm van de Galaxy A32 5G een druppelnotch krijgt voor de selfie-camera. Het scherm zou 6,5-inch groot zijn en aan de onderkant nog een vrij dikke kin hebben. De behuizing is hierdoor 16,4 bij 7,6 centimeter groot en 0,9 centimeter dik. Aan de achterkant zien we meerdere camera-lenzen die onder elkaar zijn geplaatst.

De vingerafdrukscanner zit verwerkt in de aan/uit-knop aan de rechterkant van de behuizing. Onderaan vinden we nog een usb-c poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Interne specificaties zijn nog niet uitgelekt en we weten ook nog niet wanneer Samsung de Galaxy A32 5G officieel zal introduceren.

via [androidplanet]