“Xiaomi Wil In 2021 Drie Vouwbare Smartphones Introduceren”

Volgens de laatste geruchten is Xiaomi van plan om volgend jaar drie opvouwbare smartphones te introduceren. Het gaat om toestellen die qua ontwerp veel weghebben van de Galaxy Z Fold 2, de Motorola Razr en de Huawei Mate Xs.

De grootste uitvoering van de drie opvouwbare smartphones heeft net als de Huawei Mate Xs een scherm aan de buitenkant, aldus Ross Young. Dit scherm zou uitgevouwen 8-inch groot zijn. De iets kleinere smartphone kun je net als de Samsung Galaxy Z Fold 2 openklappen tot een tablet formaat, terwijl het kleinste toestel net als de Galaxy Z Flip en Motorola Razr een clamshell ontwerp heeft met een langwerpig scherm.

Specificaties over de smartphones hebben we nog niet en we weten ook nog niet wanneer Xiaomi de smartphones zal introduceren. Het zijn de eerste opvouwbare smartphones van de Chinese fabrikant. Xiaomi heeft eerder al wel een concept van een opvouwbare smartphone getoond. Volgens de geruchten lijken de drie aankomende opvouwbare smartphones echter niet op dat concept.

via [tweakers]