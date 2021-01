Honor V40 Te Zien In Hands-on Video

Honor heeft de aankondiging van de Honor V40 uitgesteld naar 22 januari, maar de smartphone is nu alvast opgedoken in een hands-on video. We weten nog niet of de Honor V40 ook in Nederland en België op de markt verschijnt.

De opvolger van de Honor V30 zou officieel op 18 januari geïntroduceerd worden, maar de introductie is uitgesteld tot 22 januari. Direct na de introductie zal de Honor V40 in China verkrijgbaar zijn. We weten nog niet of Honor de smartphone ook in andere landen zal uitbrengen.

De Honor V40 was al te zien op gedeelde renders en is nu ook opgedoken in de onderstaande hands-on video. Op de beelden zien we een toestel met een groot scherm die aan de zijkant gedeeltelijk doorloopt. In de linkerbovenhoek zit een ovalen uitsparing voor een dubbele selfie-camera. Achterop vinden we een grote camera-module met drie camera’s. Het zou gaan om een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Ook vinden we in de camera-module een sensor voor laser-autofocus. Geruchten spreken verder over een MediaTek Dimensity 1000+ processor met 5G-ondersteuning en ondersteuning voor 66W snelladen.

via [droidapp]