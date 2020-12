Samsung Galaxy S20 FE Ontvangt Nu Ook Android 11-update

Nadat Samsung eerder al een Android 11-update uitrolde naar de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra, is de Zuid-Koreaanse nu ook begonnen met de wereldwijde uitrol van Android 11 voor de Galaxy S20 FE. De update komt als eerste binnen bij Russische gebruikers.

Samsung heeft eerder laten weten dat de fabrikant van plan is om de Android 11-update met de One UI 3.0-schil uit te rollen naar een groot aantal Samsung-smartphones. “De uitrol begint op de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en Galaxy S20 Ultra en de upgrade komt daarna ook beschikbaar op de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Flip, Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus, Fold en S10-serie. In de eerste helft van 2021 volgt ook de Galaxy A-serie.“

De Android 11-update is al te downloaden op de Galaxy S20-serie en de Galaxy Note 20-serie en nu rolt de update ook uit naar de Samsung Galaxy S20 FE. De update met versienummer G780FXXU1BTL1 komt als eerste binnen bij Russische gebruikers. Het zal naar verwachting niet lang duren voordat de update ook in Nederland en België te downloaden is.

