Samsung Galaxy F62 Met 7000 mAh Accu Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week de Galaxy F62 aangekondigd. De Galaxy F62 is een voordelige smartphone met een opvallend grote accu en een vierdubbele camera. De smartphone is als eerste in India beschikbaar, maar komt mogelijk ook naar Nederland.

De Samsung Galaxy F62 is een grote smartphone met een 6,7-inch Full HD AMOLED-scherm en een 7000 mAh accu. Het scherm neemt een groot gedeelte van de voorkant in beslag en in het midden zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Dankzij de opvallend grote accu kun je de smartphone makkelijk meerdere dagen gebruiken op één acculading.

Intern vinden we een Samsung Exynos 9825-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Rondom de behuizing vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner. De selfie-camera heeft een 32MP lens en de vierdubbele rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 12MP grootboeklens, een 5MP dieptelens en een 5MP macrolens.

De Samsung Galaxy F62 draait uit de doos op Android 11 met de One UI 3.1-schil en komt samen met een 25W snellader. In India krijgt de smartphone een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 270 euro. De Galaxy F62 komt volgens de geruchten onder de naam ‘Galaxy M62’ naar Nederland, maar een Nederlandse adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet.

