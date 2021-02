Tips Voor Het Beschermen Van Jouw Samsung Galaxy S21

Samsung heeft vorige maand de Galaxy S21-serie aangekondigd en na een korte vertraging zijn de pre-orders nu aangekomen bij de consumenten. De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en de S21 Ultra zijn relatief dure smartphones, waardoor het extra zonde zou zijn als zo’n toestel beschadigd raakt. Heb jij één van de drie nieuwe smartphones van Samsung aangeschaft? Dan wil je waarschijnlijk dat het smartphone zo lang mogelijk mee gaat. Je hebt immers niet voor niets een hoop geld geïnvesteerd in een nieuwe smartphone. Met onderstaande tips kun je ervoor zorgen dat jouw Galaxy S21-toestel goed blijft werken en kun je voorkomen dat het toestel beschadigd raakt.

Smartphone verzekeren

Het is iets waar veel mensen niet aan denken, maar wanneer je een dure smartphone koopt kun je hiervoor een verzekering afsluiten. Een verzekering kan je helpen in het geval van diefstal of wanneer je de smartphone per ongeluk laat vallen, waardoor bijvoorbeeld het scherm breekt. Het afsluiten van een extra verzekering is soms al mogelijk in de winkel waar je de smartphone koopt, maar je kunt ook kiezen voor de ING Mobielverzekering of een vergelijkbare verzekering bij een andere verzekeraar.

Samsung Galaxy S21 hoesjes

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen en daarom raden wij altijd aan om een hoesje te gebruiken voor de bescherming van je smartphone. Mocht je smartphone dan toch een keer uit je handen glippen of ergens tegenaan stoten, dan biedt een hoesje de benodigde bescherming om ervoor te zorgen dat het toestel gespaard blijft.

Wij begrijpen dat veel mensen dit niet willen, omdat een hoesje een smartphone nog groter maakt en je het mooie strakke uiterlijk van je nieuwe smartphone niet meer kunt zien. Gelukkig zijn er tegenwoordig hele mooie en luxe Samsung Galaxy S21 hoesjes beschikbaar die vaak ook nog eens een aantal handige extra’s met zich meebrengen. Zo zijn er hoesjes die ruimte hebben voor pasjes en geld, kun je kiezen voor hoesjes van echt leer en is het zelfs mogelijk om je hoesje te bedrukken met een foto van bijvoorbeeld je partner of kind. Als je echt geen afstand kunt doen van het originele uiterlijk van je S21-model, dan is het natuurlijk ook mogelijk om te kiezen voor een transparant hoesje. Met een dergelijk hoesje blijf je het uiterlijk van de smartphone goed zien, maar kun je toch genieten van een goede bescherming.

Screenprotector

Het display is één van de meest kwetsbare onderdelen van een smartphone. Als je je toestel een keer per ongeluk laat vallen, dan is de kans groot dat hierdoor het beeldscherm beschadigd raakt. Je kunt dan denken aan krassen in het materiaal, maar in ergere gevallen ontstaan er breuken en barsten in het materiaal. Dit kan een negatief effect hebben op de werking van het touchscreen, en dat wil je natuurlijk graag voorkomen.

Als je het beeldscherm van je smartphone voorziet van een stevige screenprotector, dan verklein je de kans op schade aan het display. Mocht het toestel toch een keer vallen, dan kan een screenprotector de ergste klap opvangen. Hiermee wordt dan voorkomen dat het daadwerkelijke beeldscherm van je smartphone beschadigd raakt.

Virusscanners

Schade aan een smartphone hoeft niet altijd oppervlakkig te zijn. Soms kan schade softwarematig optreden. Dit kan komen door fouten in een Android-update, maar meestal is softwarematige schade een gevolg van malware of virussen die door kwaadwilligen op je smartphone zijn gezet. Let er daarom op welke apps je download en welke websites je bezoekt. Als extra bescherming kun je een virusscanner installeren.