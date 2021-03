Alle Specificaties En Renders Van OPPO Find X3 Gelekt

Oppo heeft deze week bekendgemaakt dat de fabrikant op 11 maart de Find X3-serie officieel zal introduceren, maar zojuist zijn alle details van de serie al uitgelekt. We hebben zowel renders als specificaties van de Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite ontvangen.

Over een week zal de officiële introductie van de Oppo Find X3-serie plaatsvinden, maar alle drie de smartphones uit deze serie zijn nu al te zien op de onderstaande renders. De beelden zijn afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerd website Winfuture, die ook alle bijbehorende specificaties heeft gedeeld. Er zijn grote verschillen tussen de drie toestellen.

De krachtigste van de drie is de Find X3 Pro. De smartphone beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3216 x 1440 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen. De hoofdcamera bestaat uit een 50MP hoofdlens (f/1.8) met optische beeldstabilisatie, een 50MP groothoeklens (f/2.2), een 5MP macrolens (f/3.0) en een periscooplens (f/2.4). We weten nog niet hoeveel optische zoom deze periscooplens heeft, maar de camera heeft in ieder geval 5x hybrid zoom en 20x digitale zoom. Voorop zit een 32MP selfie-camera.





De Oppo Find X3 Neo is een iets minder krachtige uitvoering met een 6,5-inch scherm (2400 x 1080 pixels), een in-display vingerafdrukscanner en een Snapdragon 865-processor. De opslagruimte, werkgeheugen en accucapaciteit is gelijk gebleven, maar in tegenstelling tot de X3 Pro heeft de X3 Neo geen ondersteuning voor draadloos opladen. Ook is de vierdubbele camera anders. Deze heeft namelijk een 50MP hoofdlens zonder optische beeldstabilisatie, een 16MP groothoeklens, een 13MP telelens met 5x optische zoom en een 2MP macrolens. Voorop zit opnieuw een 32MP selfie-camera.

Als laatste hebben we de Find X3 Lite. Deze uitvoering heeft een 6,4-inch AMOLED-scherm met in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 765G-chipset met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

via [AW]