Realme 8 Pro Ondergaat Duurzaamheidstest

De YouTuber JerryRigEverything heeft weer een nieuw toestel in handen gekregen voor het uitvoeren van een duurzaamheidstest. Dit keer gaat het om de gloednieuwe Realme 8 Pro, een toestel met een goede prijs / kwaliteit verhouding.

Onlangs introduceerde Realme de Realme 8 Pro, een voordelige smartphone met indrukwekkende specificaties. Zo krijg je voor slechts 299 euro een toestel met een 108MP camera, een 6,4-inch AMOLED-scherm, een in-display vingerafdrukscanner en 8GB werkgeheugen. Uiteraard zijn niet alleen de interne specificaties belangrijk, maar ook de bouwkwaliteit. Dit is waar JerryRigEverything in beeld komt.

Uit de onderstaande duurzaamheidstest blijkt dat de Realme 8 Pro ondanks zijn lagere adviesprijs een stevige smartphone is. Wij hebben de smartphone sinds deze week op ons kantoor liggen en zullen later deze maand een review publiceren. Je kunt de Realme 8 Pro kopen bij Volksshop.nl in de kleuren Infinite Black en Infinite Blue.