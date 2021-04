Nokia 4.2 Ontvangt Nu Android 11-update

HMD Global heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Nokia 4.2. Na de nieuwste update draait de smartphones op Android 11. Ook installeert de update gelijk een nieuwe beveiligingspatch.

De Nokia 4.2 verscheen in 2019 op de markt met Android 9. De smartphone draait inmiddels al een tijdje op Android 10 en nu rolt de nieuwste versie van Android uit. De Android 11-update zou oorspronkelijk in het eerste kwartaal van 2021 worden uitgerold, maar deze planning is een beetje uitgelopen.

De nieuwste update brengt naast Android 11 ook de beveiligingspatch van maart 2021 met zich mee. Hierdoor is de mid-range smartphone weer wat beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Na het installeren van Android 11 krijgen gebruikers van de Nokia 4.2 toegang tot verschillende verbeteringen en nieuwe functies, waaronder meer privacy-instellingen, verbeterde notificaties en een schermopname functie.

via [droidapp]