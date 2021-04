Asus Lanceert Op 12 Mei Compacte Zenfone 8 Vlaggenschip

Er zijn weinig high-end smartphones met een klein scherm beschikbaar, maar volgende maand komt er eindelijk weer een nieuwe optie bij. Asus zal op 12 mei namelijk de Zenfone 8 introduceren, die volgens een teaser krachtige prestaties in een compact design met zich meebrengt.

Asus zal op 12 mij de Zenfone 8-serie introduceren, die volgens de geruchten bestaat uit drie toestellen, waaronder de Zenfone 8 Mini. Of deze geruchten kloppen weten we nog niet, maar op de teaser op de website van Asus staat in ieder geval dat de smartphone ‘groot is in kracht’ en ‘klein is in formaat’. Dus er lijkt in ieder geval een kleine uitvoering van de nieuwe vlaggenschip-smartphone op de markt te verschijnen.

Volgens de geruchten krijgt de Asus Zenfone 8 Mini een 5,92-inch OLED-scherm met een Full HD+ resolutie van 1080 x 2400 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 888-processor, maximaal 16GB werkgeheugen en een accu met ondersteuning voor 30W snelladen. De andere toestellen in de Zenfone 8-serie krijgen een 6,67-inch en 6,7-inch scherm met grotendeels dezelfde specificaties.

Na 12 mei zullen wij alle specificaties van de verschillende smartphones in de Asus Zenfone 8-serie met jullie delen.

via [AW]