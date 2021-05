Specificaties Van Asus Zenfone 8 Gelekt

Asus gaat volgens de geruchten binnenkort twee nieuwe smartphones in de Zenfone-serie uitbrengen. Het zou gaan om de Zenfone 8 ‘Mini’ en de Zenfone 8 Flip, waarvan nu de specificaties zijn uitgelekt.

Morgen zal Asus de Zenfone 8-serie introduceren, maar veel details zijn vlak voor de officiële lancering al uitgelekt. Zo brengt de fabrikant onder andere de Zenfone 8 Flip op de markt. Dit toestel beschikt net als de Zenfone 6 en 7 over een roterende camera-module. Dankzij dit roterende mechanisme kun je de hoofdcamera ook gebruiken als selfie-camera. De reguliere Zenfone 8 heeft geen roterende camera.

[Exclusive] Here's the Zenfone 8 "Mini" forya:

5.9-inch Full HD+ Samsung E4 AMOLED, 120Hz, GG Victus, Under-display fingerprint scanner

SD888

148 x 68.5 x 8.9mm

169g

upto 16GB RAM, 256GB UFS 3.1 storage

4000mah, 30W

64MP IMX686 primary

12MP wide angle + Macro

3 mics, OZO audio — Mukul Sharma (@stufflistings) May 7, 2021

Voorop heeft de Zenfone 8 een relatief klein 5,92-inch AMOLED-scherm met een 120 Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we high-end specificaties, waaronder een Snapdragon 888-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 256GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 64MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens doe ook te gebruiken is als macrolens. Ook is een 3.5mm koptelefoonaansluiting nog gewoon aanwezig.

De officiële introductie van de Asus Zenfone 8-serie zal op 12 mei plaatsvinden. Na de introductie zullen wij alle specificaties van de nieuwe smartphones met jullie delen.

via [AW]