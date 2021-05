Samsung Galaxy A41 Ontvangt Android 11 Update

Samsung heeft weer een nieuwe update uitgerold. Dit keer gaat het om de Android 11-update voor de budget-smartphone Galaxy A41. Naast de nieuwe functies van Android 11 ontvangen gebruikers ook een nieuwe beveiligingspatch.

De Android 11-update voor de Samsung Galaxy A41 is nu te downloaden in Nederland en België. De update is 2,2GB groot en komt samen met de One UI 3.1-schil. De nieuwste versie van Samsung’s Android-schil beschikt onder andere over een verbeterde interface, vernieuwde notificaties, een verbeterde mediaspeler en meer privacy-opties.

Ook werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van april 2021. Hierdoor zijn gebruikers weer een beetje beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. De update rolt in fasen uit waardoor het een paar dagen kan duren voordat de update voor jouw Galaxy S41 klaarstaat.

via [droidapp]