Huawei Teaset P50 Pro Met Opmerkelijke Camera

Huawei heeft tijdens een presentatie over Huawei’s eigen besturingssysteem Harmony OS een teaser gedeeld waarop de Huawei P50 Pro te zien is. Huawei geeft aan dat de smartphone normaal gesproken in de lente zou verschijnen, maar op dit moment hebben we nog geen lanceringsdatum.

Nadat eerder al specificaties en renders opdoken in het geruchtencircuit, heeft Huawei nu zelf de eerste beelden van de Huawei P50 Pro gedeeld. CEO Richard Yu zegt het volgende over de smartphone.

Het is een echte schoonheid met een ultradun en licht design. De telefoon heeft een iconisch ontwerp en hij brengt fotografie naar een heel nieuw niveau. Omwille van redenen die je wel bekend zijn in een lanceringsdatum nog niet bekend, maar we proberen uit te zoeken hoe we dit geweldige product voor jou beschikbaar gaan maken.

Volgens het bedrijf zijn de gevolgen van de Amerikaanse sancties duidelijk merkbaar. Zo hebben de sancties onder andere invloed gehad op de voorraad van Kirin 9000-chipsets. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat de Huawei P50 Pro op een later tijdstip zal worden aangekondigd. Op de beelden zien we een opmerkelijke camera-module die onder andere is uitgerust met een grote camerasensor met een grootte van 1 inch.

via [AW]