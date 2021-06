Eerste Render Van OnePlus Nord CE 5G Uitgelekt

Een aantal dagen geleden doken al verschillende specificaties op van de OnePlus Nord CE 5G en nu is de smartphone voor het eerst te zien op een gelekte render. OnePlus zal de Nord CE 5G op 10 juni officieel aankondigen.

Geruchten over de aankomende Nord CE 5G duiken de afgelopen dagen regelmatig op. Het nieuwste bericht is afkomstig van de tech-lekker Ishan Agarwal. Hij deelt een foto waarop de achterkant van de smartphone te zien is. We zien een glanzende behuizing met afgeronde randen en een driedubbele rear-camera met daarnaast een ronde led-flitser. Meer details kunnen we niet uit deze render opmaken.

Agarwal geeft aan dat de OnePlus Nord CE 5G beschikt over een 6,43-inch Full-HD+ scherm, een Snapdragon 750G-processor, een driedubbele camera met 64MP + 8MP + 2MP lenzen, een 16MP selfie-camera en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 30T Warp Charge snelladen. Ook heeft de smartphone nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

OnePlus zal de Nord CE 5G op 10 juni officieel introduceren.

via [droidapp]